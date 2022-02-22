Ürdün'de ürettiği cihaz felçli hastalara ışık tutuyor

Felç olan kuzeninin hareket etmesi için cihaz aramaya çalışan emekli asker Munir ez-Zevahire, maddi yetersizliklerden dolayı kendi imkanlarıyla rehabilitasyon cihazı üretti.

Ürdün'ün Zenka kentinin Birin bölgesinde yaşayan emekli asker Munir ez-Zevahire, sağlam bir iradeyle başarılamayacak hiçbir şey olmadığını söyleyerek kendi imkanlarıyla ürettiği cihaz hakkında bilgi verdi.

Zevahire, ordudan emekli olduğunu, rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji alanlarında çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldığını aktardı.

"FELÇ OLAN KUZENİMİN İYİLEŞMESİ İÇİN UMUT OLDUĞU KANAATİNE VARDIM"

"İhtiyaç, bütün icatların anasıdır" sözünden yola çıktığını anlatan Zevahire, çok sevdiği bir akrabasının düşme sonucu tamamen felç olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı gerekli cihazı alamadığını aktararak, serüvenine bu şekilde başladığını ifade etti.

Zevahire, "Kuzenlerimden biri üç buçuk yıl önce yüksek bir bölgeden düşerek omurgasını kırdı. Düşme sonucu felç oldu. Bir buçuk yıl sonra ayak parmaklarına iğne batırınca karıncalanma hissettiğini anladım ve iyileşmesi için bir umut olduğu kanaatine vardım." dedi.

ASKERLİKTE ALDIĞI KURSLAR İLHAMI KAYNAĞI OLDU

Kuzeni için hareket etmesine yardımcı olacak bir cihaz aramaya çalıştığını aktaran Zevahire, ancak buldukları cihazların fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı alamadıklarını dile getirdi.

Cihazın tasarımı ve kullandığı ekipmanla ilgili olarak Zevahire, bozuk bir koşu bandının zemin kısmını kullandığını, gövde kısmını demir borular ve hastanın vücudunu hareket ettirmesine yardımcı olacak küçük hidrolik krikolardan tasarladığını anlattı.

"CİHAZI KULLANAN KİŞİLERDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ"

Zevahire, cihazı görenlerin ilk etapta ilkel ve basit oluşundan ötürü hiçbir sonuç alınamayacağı önyargısını taşıdığını ifade etti. "Cihaz 400 kilograma kadar ağırlık taşıyor. Hastanın ayak ve ellerini çalıştırmasında, pelvis bölgesini güçlendirmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca hastanın esneme egzersizleri yapması ve ayakta durabilmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullanan Zevahire, cihazı bir süredir kullanan kuzeni ve 4 kişinin durumlarında iyileşme görüldüğünü söyledi.

AMACI İHTİYACI OLAN KİŞİLERE YARDIMCI OLMAK

Zevahire, cihazından şöhret veya maddi kazanç elde etme isteği duymadığını, özel ihtiyaçları olan kişilere yardımcı olmak istediğini vurgulayarak, bunun için de ilgili kurumlardan projesine destek beklediğini aktardı.