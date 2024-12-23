Ürdün'den Suriye'nin yeni yönetimine üst düzey ziyaret

AA

Suriye'de rejim değişikliğinden sonra dünya kamuoyu, yeni yönetimle ilişki kurmak için sıraya girdi.

Türkiye'nin üst düzey temaslarından sonra Şam'daki kabuller de hızlandı.

ÜRDÜNLÜ BAKAN, COLANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki yeni yönetimi ziyaret etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani tarafından kabul edildi.

Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Colani ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor." denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ve Suriyeli yetkililerle bir dizi görüşmeler yapacağı belirtilmişti.