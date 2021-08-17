Ürdünlü sanatçıdan Afganistan için 11 Eylül karikatürü

ABD'nin 11 Eylül olaylarını gerekçe göstererek girdiği Afganistan'dan yaptığı tahliyeleri kaleme alan bir karikatürist, 2021 yılında gelinen noktayı çizdi.

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi ve ülkelerin başlattığı tahliye işlemleri dünya gündemine oturdu.

Afganlar, Taliban'ın başkente girişinin ardından Kabil Havaalanı üzerinden ülkeyi terk etmeye çalıştı.

Bazı Afganların sivil ve askeri uçakların içine girmesinin yanında, bazı Afganların da uçakların iniş takımlarına, kanatlarına tutunarak ülkeden çıkmaya çalışması dünya basınına yansıdı.

TEK KARİKATÜRLE DURUMU ANLATTI

Ürdünlü sanatçı Rafat Alkhatib, ABD'nin 11 Eylül olaylarıyla birlikte girdiği Afganistan'da meydana gelen son gelişmeleri bir karikatürle özetledi.

20 YILDA GELİNEN NOKTAYI KARİKATÜRE DÖKTÜ

2001'de ikiz kulelerin yıkılmasının ardından Afganistan'a giren ABD'nin, 2021'de Afganistan'da uçaklarla yaptığı tahliyeleri ve zarar gören binlerce Afganı karikatürüne konu eden Alkhatib, akıllarda kalacak bir çizim hazırladı.

UÇAKTAN DÜŞEN İNSAN DİKKAT ÇEKTİ

Çizimde Dünya Ticaret Merkezi olan ikiz kulelere gelen bir uçak ve 2021 yılında Afganlardan oluşan kulelerin üstünden geçen uçak yer aldı.

Öte yandan çizimdeki uçaktan düşen insan görüntüsü de dikkat çekti.

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