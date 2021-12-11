Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Oysa üretici 3 lira 30 kuruşa satıyor. Süt üreticileri, “Toptancı 3 liraya topluyor 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar” diyor.

Süt fiyatları durdurulamıyor…

Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi.

Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yanıyor.

Üreticiye göre, market raflarındaki fiyat artışı, aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.

Üretici bile şaşkın: 3 liralık süt, marketlerde 18 lira VİDEO

‘YEM ZAMLANDI’

İstanbul’un Çatalca ilçesi Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasına bağladı.

Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu:

“FİYATLAR MARKETLERDE 10 LİRANIN ÜZERİNDE”

“Bir litre sütün fiyatı 3 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Yem fiyatı geçen sene 80 liraydı, şimdi 230 lira. Yem fiyatı üç misli arttı ama süt fiyatı değişmedi. Fiyatlar marketlerde ise 10 liranın üzerinde. Bu durum çok garip. Bu durumu yetkililerin çözmesi gerekiyor. Bu durumun diğer sebeplerinden biri ulaştırma. Çünkü 3 ay önce mazot 6 liraydı, şimdi 10 lira. Toptancı bu durumu da değerlendiriyor. Geçen sene de sütün litresi 3 liraydı. Toptancı 3 liraya topluyor, 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyor.”

“BOŞA ÇALIŞIYORUZ”

Çatalca'da 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Nurettin Arda ise, “Bugün süt fiyatı 3 lira 30 kuruş. Yem fiyatları ise geçen sene 80 liraydı, bu sene 230 lira. Boşa çalışıyoruz.” dedi.