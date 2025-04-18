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AA

Yurtta yaşanan mevsim sıcaklıklarının altındaki hava durumundan çiftçiler de nasibini aldı.

Zirai donla mücadelesini sürdüren üretici, yetkililerden yardım beklerken, Kabine Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, felaketten etkilenen sigortalı çiftçinin zararının, poliçe kapsamında ivedilikle karşılanacağı, sigortası bulunmayanların ise zararlarının minimize edileceği açıklaması, vatandaşı sevindirdi.

150 ÇİFTÇİYE 126 TON SOYA TOHUMU VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyhan ilçesinde mahallelerde 150 çiftçiye 126 ton soya tohumu verilmesi dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde temsili tohum dağıtımı törenine katıldı.

Burada konuşan Polat, öncelikle 34 ilde yaşanan zirai don zararı karşısında üzüntü duyduklarını belirterek, tekrar böyle bir afet yaşanmamasını diledi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ZARARLARI İVEDİKLİKLE KARŞILANACAKTIR"

Zirai donun etkilerini yerinde görmek ve yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunmak üzere dün Hatay'da, bugün de Adana'da bulunduğunu bildiren Polat, şunları söyledi:

Don olayı gerçekleşmeden önce tarım teşkilatımız, gerek erken uyarı sistemleri gerekse sahada vatandaşlarla birebir ilişkilerle bu olaya karşı uyarılarda bulunmuştu. Tarım teşkilatımız, olay gerçekleştikten sonra sahaya tekrar inerek yine çiftçilerimizin yanında yer almış ve hızlı bir şekilde tespit çalışmalarına başlamıştır.



Bu ön tespitlerin ardından olayın çok büyük bir vahamet derecesinde ülke çapında bir zarara sebep olduğu anlaşılınca Bakanlığımız hızlı bir aksiyon alarak bu konuda çiftçilerimizin yanında yer alacak tedbirleri çalışmaya başlamıştır.



Hafta başı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra açıkladığı gibi sigortası bulunan çiftçilerimizin zararları poliçe kapsamında ivedilikle karşılanacaktır. Sigortası bulunmayan çiftçilerimiz de düşünülmüş, en azından zararlarının minimize edilmesi kararı verilmiştir. Bunların da bugüne kadar yapmış oldukları masraflar, hasar oranına göre kendilerine ödenecektir.

"ÇİFTÇİLERİMİZ, ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE KAYIT OLMALIDIR"

Polat, yaşanan don olayının çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Devletin her zaman üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden Polat sözlerine şöyle devam etti:

Buna mukabil çiftçilerimizin de kolektif politikalara destek vermesi, sorumluluğunda olması gerekiyor. Bunların başında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmak, tarım teşkilatımız ile gerek veterinerlik gerek ziraat mühendisliği alanında iş birliği yaparak üretimde bulunmaları geliyor. Onların bilimsel bazlı önerilerini dikkate alarak pozisyon almak toplumsal bir sorumluluktur.

ÜRETİCİYE ŞU ANA KADAR 88 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI

Polat, Adana'da bu yıl TAKEP kapsamında şu ana kadar 4 bin 270 üreticiye 88 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da çiftçilere yönelik gerek tohum desteği gerekse mazot ve gübre desteklemelerinin tek seferde ve hesaplara aktarılması dolayısıyla Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.