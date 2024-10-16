Üreticiyi 'ithal çalışan' konusunda rahatlatacak adım: Yabancı çalışanların çalışma süreci düzenlendi

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Türkiye'de işçi bulma sıkıntısı günden güne büyüyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı, besicileri olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle göçmen çobanlar sayesinde ayakta duran sektörün yanı sıra aynı eleman sorunu, inşaat ve sanayi sektöründe de yaşandı.

İnşaat ustaları ve müteahhitler, yüksek maaşa rağmen çalışacak genç işçi bulamadıklarını söylüyor.

TARIM, HAYVANCILIK VE İNŞAAT SEKTÖRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE GENÇ İŞÇİ SIKINTISI YAŞANIYOR

Hal böyle olunca konuyla ilgili harekete geçildi.

Geçtiğimiz gün yabancı çalışanların Türkiye'deki çalışma süreçleri yeniden düzenlendi...

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerken, Bakanlıktan yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları kapsamında, Türkiye'deki yabancıların çalışma hayatında kayıtlılığının artırılması ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak iş, meslek ve sektörlerde çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyeti prosedürlerinin kolaylaştırılması amacıyla "Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değişiklik yapıldı.

BAKANLIK KONUYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında düzenlenen çalışma izni muafiyeti, yabancılara izin alma yükümlülüğünden muafiyet sağlamayacağı kaydedildi.

Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilen yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar bulunuyor.

6 AYDAN 3 YILA ÇIKARILDI

Yapılan düzenlemeyle, geçici koruma sağlananlar ile insani ikamet izni sahibi yabancılardan İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilenler, çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışabilecek.

Öte yandan Bakanlık, bu gruplardan çalışma izni alması gerekenler için çalışma izni süreçlerini yürütmeyi sürdürecek.

Düzenleme ile uluslararası kamuoyu ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilinin ve tanıtımının sağlanması suretiyle Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

30 GÜNLÜK SÜRE EŞİĞİ KALDIRILDI

Ayrıca, değişiklikle ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

Diğer yandan yönetmelikle, yabancının çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabileceği süre olan Türkiye'ye yasal giriş tarihinden itibaren başlayan 30 günlük süre eşiği kaldırılarak yabancıya, Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süre içerisinde çalışma izni muafiyeti başvurusu yapma imkanı da sunuldu.

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