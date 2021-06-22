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    Üretilen ATAK helikopteri sayısı 64'e yükseldi

    Üretilen ATAK helikopteri sayısı 64'e yükseldi

    Savunma Sanayii tarafından üretilen ATAK helikopterinin 55'incisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Böylece üretilen T129 ATAK sayısı 64'e ulaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.06.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 22:13
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    Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilip yerli ve milli üretim olan ATAK helikopterlerinin üretimi, hız kesmeden devam ediyor.

    Savunma Sanayii tarafından üretilen ATAK helikopterinin 55'incisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

    ÜRETİLEN ATAK HELİKOPTERİ SAYISI 64 OLDU

    Böylece üretilen Atak helikopteri sayısı 64'e yükseldi.

    ATAK helikopterinden; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 55 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 6 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ise 3 adet bulunuyor.

    Üretilen ATAK helikopteri sayısı 64 e yükseldi #1

    ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    ATAK'lar, Emniyet güçleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir.

    T-129 ATAK helikopteri ve Silahlı İnsan Hava Araçları, Kara Kuvvetleri'nin operasyon sırasında yakın hava desteği sağlaması için tasarlandı.

    Terör operasyonları kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çokça kullanılan ATAK helikopteri, birçok teröristin etkisiz hale getirilmesinde doğrudan rol almıştır.

    Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 52 olan ATAK helikopteri sayısı, bir helikopterin Suriye kırsalında kırıma uğraması sonucu envanterde şu an itibarıyla 51 adet ATAK helikopteri bulunmaktadır.

    Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesislerinde ATAK helikopterlerinin üretimi devam ediyor.

    Üretim bandında hem Türk ordusuna hem de Pakistan ordusuna teslim edilecek olan diğer ATAK helikopterleri de bulunuyor.

    TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Uzunluk 12.50 metre

    Yükseklik 3.40 metre

    Rotor Çapı 11.90 metre

    Maksimum seyir hızı 145 knot (269 kilometre/s)

    Azami servis irtifası 20.000 ft (6096 metre)

    Görev yüklü irtifası 10.000 ft (3048 metre)

    Maks havada kalma süresi: 3 saat

    Maks uçuş menzili 303 nm (561 kilometre)

    Motor LHTEC-CTS800-400A

    Görüntüleme sistemi 360° 20 kilometre (tespit)

    Üretilen ATAK helikopteri sayısı 64 e yükseldi #2

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