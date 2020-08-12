Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

14 yaşındaki A.B., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. A.B. ifadesinde dayısı M.İ. ve ağabeyi M.B.’nin birçok kez tecavüzüne uğradığını söyledi.

Şanlıurfa’da 14 yaşındaki A.B., karın ağrısı şikayetiyle annesi ve ablasıyla Siverek Devlet Hastanesi’ne gitti.

Hastaneye giden A.B., burada doğum yaptı. Olayın araştırılması üzerine mide bulandıran gerçek gün yüzüne çıktı.

A.B. ifadesinde, dayısı M.İ. ve ağabeyi M.B.’nin birçok kez tecavüzene uğradığını söyledi.

DNA testinde doğan çocuğun babası çıkmayan sanıklar, emniyet ve savcılık ifadelerinde tecavüz iddiasını kabul etti.

ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİ, KENDİLERİNİ KURTARMAK İÇİN BAHANELER ÜRETTİ

Emniyetteki ifadesinde sanık dayı M.İ., mağdur A.B’nin kendisini birlikteliğe zorladığını belirterek kendisinin kör olduğunu söyledi.

Suçlamaları emniyet ve savcılık ifadesinde kabul eden M.B., kardeşinin kendisi ile birlikte olmak istediğini, kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Mahkeme aşamasında ise M.B., savcılık ve emniyet ifadelerini değiştirerek suçlamaları kabul etmedi.

ANNE, KIZIMA ZORLA BİR ŞEYLER YAPILDI DEYİP TECAVÜZCÜ OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anne S.B. ise kızının kilo aldığını fakat hamile olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Kızım böyle konulara meyilli birisi değil. Hamile olduğunu ilk defa hastenede öğrendim. Kızıma kesinlikle zorla bir şeyler yapıldı.” dedi.

Anne S.B. oğlundan şikayetçi olmadığını, ancak kendi erkek kardeşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

"CEZA ALIRLARSA ÇIKTIKLARINDA BENİ DÖVERLER"

Mağdur A.B., duruşmalarda dayısı ve ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Çünkü ağabeyim ve dayım ceza alırlarsa hapishaneden çıktıklarında beni döverler. Aileme teslim edilmek istiyorum.” dedi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise, mağdur A.B’nin doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve bebeğin babasının kim olduğunun sorulmasını isteyerek kararı bozdu. Dosyaya bakan Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıkları, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beraat, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hüküm ile birlikte tutukluluklarına devam kararı verildi.