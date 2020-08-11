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    Urfa'da hasta yakınları, hastane personeline saldırdı

    Trafik kazası sonrası Siverek Devlet Hastanesi'ne gelen yaralıların yakınları, hastaneyi savaş alanına çevirerek güvenlik görevlilerini darbetti. Darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 14:27
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    Urfa'da hasta yakınları, hastane personeline saldırdı

    7 Ağustos günü Karakeçi Mahallesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

    Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yakınları da hastaneye geldi.

    HASTANE PERSONELİ, SERVİS DIŞINA ÇIKIN DİYE UYARINCA SALDIRIYA UĞRADI

    İddiaya göre güvenlik görevlileri, pandemi nedeniyle acil servisin dışına çıkmaları konusunda hasta yakınlarını uyardı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hasta yakınları tarafından darbedilen 5 güvenlik görevlisi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak darp raporu aldı.

    Siverek'te yaralı yakınları acil serviste görevlilere saldırdı- İZLE

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece 'basit yaralama ve görevi yaptırmama’ suçlamasıyla tutuklandı.

    Hastanede yaşanan arbede anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Urfa da hasta yakınları, hastane personeline saldırdı #5

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