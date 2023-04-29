Urla'da enginar festivaline katılan Mehmet Kasapoğlu, hasat yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları için bulunduğu ve 1. bölgeden aday olduğu İzmir'de, enginar festivaline katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

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Her yıl İzmir'in Urla ilçesinde yapılan meşhur Enginar Festivali'nin bu yıl 9'uncusu düzenlendi.

Cuma günü başlayan festival, 30 Nisan'da sona erecek.

Festivalin ilk gününde Urla Meydanı'nda enginar ve çeşitli yemekler sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti'den İzmir 1. bölge milletvekili adayı olan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da festivali ziyaret etti.

Toplanan ürünlerle mutfağa girdi

Burada üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, hasat için de kolları sıvadı.

Ünlü şef Türev Uludağ ile birlikte tarlaya giren Kasapoğlu, topladığı ürünlerle birlikte mutfağa girdi. Daha sonra yaptığı yemekleri vatandaşlara ikram etti.

Ardından Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerini sürdürdü.

Festival sonrası yöre halkının ürünlerini tattı.

"İzmir'in bütün değerlerinin hakkını hukukunu koruyacağız"

Bir stantta da enginar dağıtan Mehmet Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

Açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizin en önemli organizasyonlarından biri olan Urla Enginar Festivalinin sınırları Urla'yı aşıyor. Mutfağımız, kültürümüz ve Urla'mızın muhteşem güzelliği her yıl bu tarihlerde dünya ile buluşuyor. Artık gelenekselleşen bu festivali inşallah önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımlarla gerçekleştireceğiz. İzmir'in bütün değerlerinin hakkını hukukunu koruyacağımız, her birini markalaştırarak dünyayla buluşturacağımız daha pek çok organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün ürünleriyle Urla'ya, bölgemize ve ülkemize değer katan pek çok üreticimiz burada. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"Lezzet deyince de enginar"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kasapoğlu, şu notu ekledi:

Sağlık ve lezzet deyince de enginar…



Urla Enginar Festivali’nde ziyaretçilere kendi hazırladığımız zeytinyağlı enginarlardan ikram ettik.

İşte hasattan renkli kareler...