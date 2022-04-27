Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze alındı

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle bakanlık emrine görevlendirildiğini duyurdu.

Uşak'ta valilik görevi yürüten Funda Kocabıyık hakkında yeni bir karar hazırlandı.

Geçici olduğu ifade edilen bir hükme tabii tutulan Funda Kocabıyık'ın, İçişleri emrine görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Eski vekil eşinin açıklamaları akıllara geldi

Kararın ardından Funda Kocabıyık'ın eşi eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın paylaşımları akıllara geldi.

Geçtiğimiz gün Twitter'dan açıklama yapan AK Partili Hüseyin Kocabıyık, gezi kararına ilişkin olumsuz eleştirilerde bulunmuştu.

"Hakim, savcılara lanet okuduki benzerleri vicdansız hükümler kuruyor"

Kocabıyık'ın tepki çeken açıklamalarında, "Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

"Mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar"

Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

"Bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik"

Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. Ak parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir." ifadeleri yer almıştı.