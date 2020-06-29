Uşak'ta define ararken hayatını kaybetti

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Sivaslı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramak için dinamit patlatan Dursun Alcıl (61), patlama sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Uşak'ta Sivaslı ilçesinde Dursun Alcıl, iddiaya göre Akdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramaya gitti.

Alcıl akşam olmasına rağmen eve dönmeyince, yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Alcıl'ın gitmiş olabileceği bölgede Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

DEFİNE ARAMAK İÇİN DİNAMİT KULLANDI, KAYALIKLARDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Yapılan arama çalışmasında Alcıl'ın cesedi, kayalıkların alt kısmında bulundu. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Alcıl'ın mağarada define aramak için dinamit kullandığı, patlama sırasında kayalıklardan düşerek öldüğü belirlendi.

Alcıl'ın cansız bedeni, otopsi için Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.