Uşak'ta eğitime kar engeli

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ülkenin birçok yerinde etkili olmaya devam ediyor.

1 GÜN KAR TATİLİ

Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu.

Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.





