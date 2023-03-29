Uşak'ta kar yağışı! Meyve ağaçları etkilendi Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çiçek açan meyve bahçelerinde hasadı neredeyse imkansız hale getirdi.

İHA

Türkiye birkaç gün sonra bahar ayına girecek...

Yurtta meyve ağaçları çicek açmaya başladı.

Bir diğer yandan hava sıcaklığı mevsim normalleri altına düştü.

Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğine yönelik uyarıda bulundu.

Yurdun büyük çoğunluğunda sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bir yandan vatandaşın yüzünü güldüren kar yağışları bir diğer yandan da tarıma etki ediyor.

Meyve bahçelerini olumsuz etkiledi

Uşak’ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çiçek açan meyve bahçelerini olumsuz etkilerken hasadı neredeyse imkansız hale getirdi.

Uşak ve bağlı ilçelerde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı Sivaslı ilçesinde de etkisini gösterdi.

Kar 10 santimetre

Sabah saat 07.00’de başlayan yağışta kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Etkili olan kar yağışında çiçek açan badem, kiraz, erik ve şeftali ağaçları soğukta yanınca meyve rekoltesi ve kalitesinin olumsuz etkilenebileceği bildirildi.