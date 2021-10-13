Uşak'ta meydana gelen kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kemerköy köyü kavşağında iki araç çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonrası bir vatandaş yanarak yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Kemerköy köyü kavşağında kan donduran bir kaza gerçekleşti.

V.S.,(36) kontrolündeki otomobil ile M.C. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle V., kontrolündeki araç alev alırken, M.C. kontrolündeki otomobil ise yol kenarına savruldu.

ARAÇ İÇİNDE YANARAK ÖLDÜ

İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç içerisinde kalan V.S., alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

M.C., kontrolündeki araçta yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüyle birlikte E.B., H.Ö. ve E.D.,(21), Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.D., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı 3 kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.