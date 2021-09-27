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    Uşak'ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu

    Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, araca çarparak kaza yaptı. Yaşanan olay sonrası tedbir ekipmanları sayesinde hayatta kalan kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 01:07
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    Uşak'ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu

    Uşak Merkez’de kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

    Kaza Cumhuriyet Mahallesi 1.Şirin sokak ve Orhan Dengiz Bulvarı kesişiminde meydana geldi.

    Restoran motosikletiyle Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Abdulkadir Okcu’ya 1.Şirin Sokak’a girmeye çalışan Mustafa Rençber kontrolündeki araca çarptı.

    Uşak ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu #1

    DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

    Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kullandığı ekipman ve kask sayesinde kazayı hafif sıyırıklarla atlatan Okcu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

    Uşak'ta motosikletle kaza yapan kurye, ekipmanları sayesinde hayata tutundu VİDEO

    Uşak ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu #2

    Uşak ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu #3

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