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- Uşak'ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu
Uşak'ta motosikletle kaza yapan kişi, ekipmanları sayesinde hayata tutundu
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, araca çarparak kaza yaptı. Yaşanan olay sonrası tedbir ekipmanları sayesinde hayatta kalan kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
- İHA
- 27.09.2021 - 01:07
Uşak Merkez’de kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
Kaza Cumhuriyet Mahallesi 1.Şirin sokak ve Orhan Dengiz Bulvarı kesişiminde meydana geldi.
Restoran motosikletiyle Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Abdulkadir Okcu’ya 1.Şirin Sokak’a girmeye çalışan Mustafa Rençber kontrolündeki araca çarptı.
DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kullandığı ekipman ve kask sayesinde kazayı hafif sıyırıklarla atlatan Okcu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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