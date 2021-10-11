Gökçetepe köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir ağaç şarampole yuvarlandı. Gerçekleşen kazadan sonra bir kişi yaralanırken bir kişi de yaşamını yitirdi.

Uşak merkeze bağlı Gökçetepe köyü yakınlarında kan donduran bir olay yaşandı.

Kuzeniyle birlikte gezintiye çıkan Ömer Onur (29) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı.

Kontrolü kaybolan araç, savrularak yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptıktan şarampole devrildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN YAKINLARI AĞIT YAKTI

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olan ve yaklaşık 30 metre savrulan Murat Onur’un hayatını kaybettiğini belirlerken; araç sürücüsü Ömer Onur’u ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Ayrıca haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Onur’un yakınları ise kaza yerinde ağıt yaktı.

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı VİDEO