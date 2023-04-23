Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA
Uşak'ta 52 yaşındaki M.Ş. yönetimindeki 26 SA 162 plakalı otomobil, Uşak-Gediz kara yolunun Akbulak kavşağında, 17 yaşındaki Mehmet Can Özbay idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı
Otomobil sürücüsü M.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Özbay'ın cenazesi incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.