Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA

Uşak'ta 52 yaşındaki M.Ş. yönetimindeki 26 SA 162 plakalı otomobil, Uşak-Gediz kara yolunun Akbulak kavşağında, 17 yaşındaki Mehmet Can Özbay idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı

sürücüsü M.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Özbay'ın cenazesi incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü