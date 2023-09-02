Uşak'ta sağanak sonrası yollar göle döndü Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ardından yolların sele dönmesiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İHA

Uşak'ta yağışa hazırlıksız yakalandı...

Öğleden sonra başlayan sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel sonucu bazı caddeler sular altında kaldı.

Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı.

Yollar su doldu

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ıslandı.

Araçlar mahsur kaldı

Sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.

Kentin bazı cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bir vatandaş kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, Otogar Kavşağı alt geçidinde biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

Öte yandan kentte sağanak yağışlarda mahsur kalan bir vatandaşın kurtarılma anları ise çevredeki vatandaş tarafından kaydedildi.