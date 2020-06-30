Uşak'ta sigara içmemesi için uyardı, öldürüldü

Uşak'ta, Ahmet Yılmaz (37), çorbacı dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

Uşak'ta saat 02.30 sıralarında Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Şeref Caddesi üzerindeki çorbacı dükkanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, Ahmet Yılmaz'ın çorbacı dükkanına geldi.

MÜŞTERİLERİNİ DÜKKANDA SŞGARA İÇMEMELERİ İÇİN UYARDI

Çorba içen grup, daha sonra sigara yaktı. Ahmet Yılmaz da müşterilerini sigara içmemeleri yönünde uyardı. Buna rağmen sigara içmeye devam eden müşteriler ile Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dükkandan çıkan 3 kişiden biri kısa süre sonra geri gelip, Ahmet Yılmaz'ı önce ayağından, sonra da başından tabancayla vurarak, yaraladı.

AYAĞINDAN VE BAŞINDAN VURULDU, KURTARILAMADI

Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.