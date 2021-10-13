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    Uşak'ta tankerin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi

    Banaz ilçesinde kaza yapan taksi sürücüsü, diğer yaralıların yanına giderken yoldan geçen tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 13.10.2021 - 02:46
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    Uşak'ta tankerin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi

    Uşak'ın Banaz ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi

    H.D. (56) yönetimindeki kamyon, Uşak-Ankara kara yolunda, Süleyman Yavuz (66) kontrolündeki ticari taksiye, daha sonra da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Gürcistan uyruklu R.A.'ya ait tıra çarparak durabildi.

    Çarpmanın etkisiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridinde durabilen ticari taksi sürücüsü Yavuz, otomobilini burada bırakarak kazanın yaşandığı yere geldi.

    YOLDAN ÇIKAN TANKER ÇARPTI

    Yavuz'a, burada, yoldan çıkan O.A. idaresindeki tanker çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tanker sürücüsü O.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Uşak ta tankerin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi #1

    Uşak ta tankerin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi #2

    Uşak ta tankerin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi #3

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