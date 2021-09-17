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    Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 17:21
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    Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul Üsküdar'da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

    KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

    Çevreye yoğun dumanın yayıldığı olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Dumanların yükseldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü #3

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