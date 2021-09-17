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- Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 17.09.2021 - 17:02
- Güncelleme : 17.09.2021 - 17:21
İstanbul Üsküdar'da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevreye yoğun dumanın yayıldığı olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Dumanların yükseldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.