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Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Altunizade’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.