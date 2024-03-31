Haberler



Gündem



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 'Oyumuzu kullandık'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 'Oyumuzu kullandık' Üsküdar Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Hilmi Türkmen, sandık başından fotoğrafını paylaşarak seçim sonucunun İstanbul ve Üsküdar için hayırlı olmasını diledi.