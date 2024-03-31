Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 'Oyumuzu kullandık'

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Bugün söz seçmende.
Aylarca süren seçim çalışmalarının ardından bugün yerel yönetimler belirlenecek.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarda yoğun bir katılım yaşanıyor.
Oyunu verdi
Siyasi isimler ve adaylar da sandık başına giderek görevini yerine getiriyor.
Cumhur İttifakı'nın Üsküdar adayı Hilmi Türkmen de oyunu kullandı.
"Hayırlı olsun"
Sandık başından fotoğrafını paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, şu notu ekledi:
"Oyumuzu kullandık. Üsküdarımız, İstanbulumuz, ülkemiz için hayırlı olsun."
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