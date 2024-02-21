Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den öğrencilere! 'Doğalgaz faturalarınızı yatırdık' Öğrenci evinde yaşayan gençlere doğalgaz desteği veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı son paylaşımda ocak ayı doğalgaz faturalarının hesaba yatırıldığını belirtti.

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AK Parti yönetimindeki belediyelerde, vatandaşlara büyük hizmetler veriliyor.

İl belediyelerin yanı sıra ilçe belediyelerinde de çalışmalar büyük takdir topluyor.

Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Bunlardan biri de Üsküdar Belediyesi.

Başkan Hilmi Türkmen, projeleriyle öğrenci, engelli, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere her bir vatandaşın ihtiyacını karşılıyor.

Öğrencilere doğalgaz faturası desteği

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Türkmen, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarının belediye tarafından karşılanacağı müjdesini de vermişti.

Öğrencilere ve ailelere adeta nefes olan uygulama, ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

"Kış boyu yanınızdayız"

Bu kapsamda Başkan Hilmi Türken, X hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi: