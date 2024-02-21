Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den öğrencilere! 'Doğalgaz faturalarınızı yatırdık'

AK Parti yönetimindeki belediyelerde, vatandaşlara büyük hizmetler veriliyor.
İl belediyelerin yanı sıra ilçe belediyelerinde de çalışmalar büyük takdir topluyor.
Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Bunlardan biri de Üsküdar Belediyesi.
Başkan Hilmi Türkmen, projeleriyle öğrenci, engelli, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere her bir vatandaşın ihtiyacını karşılıyor.
Öğrencilere doğalgaz faturası desteği
7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Türkmen, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarının belediye tarafından karşılanacağı müjdesini de vermişti.
Öğrencilere ve ailelere adeta nefes olan uygulama, ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.
"Kış boyu yanınızdayız"
Bu kapsamda Başkan Hilmi Türken, X hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:
Üsküdar’da öğrenci evinde oturan üniversite öğrencisi gençlerimiz; Ocak ayı doğalgaz faturalarınızı verdiğiniz banka hesaplarınıza az önce yatırdık.
Kış boyu yanınızdayız, sizi çok seviyoruz!
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