Patlamadan etkilenen vatandaşların hiçbir mağduriyetinin bulunmadığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, olayı ve sonrasında yapılanları tek tek anlattı.

Üsküdar'ın Valide Atik Mahallesi'nde dün 13.30 sularında, 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı.

4 kişinin yaralandığı patlamada polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sıkı önlem alan ekipler, bölgedeki binaları tedbir amaçlı tahliye etti.

ENSONHABER OLAY YERİNDE

Sokaklara eşya ve molozların saçıldığı büyük patlamada yıkım çalışmaları, sabah saatleri itibarıyla son buldu.

Ensonhaber, patlamanın yaşandığı bölgeye giderek olaya ilişkin son bilgileri aldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, patlamaya ilişkin son bilgileri verdi

PATLAMA NEDEN KAYNAKLANDI?

Mikrofonumuzu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e uzattık. Türkmen’in patlamaya ilişkin detaylı açıklamaları şu şekilde:

"Üsküdar Valide Atik mahallemizde dün saat 13.00 sularında bulunduğumuz bu sokakta, Abacı Dede Apartmanı’nda korkunç bir patlamayla biz de anında olay yerine geldik. Gerçekten korkunç ve ürkütücü bir ses geldi. 4 katlı bir binanın 4’üncü katında meydana geldi patlama. İlk bulgulara göre patlamanın doğalgaz sıkışması nedeniyle kaynaklandığı yönünde. Kesin rapor açıklanır önümüzdeki günlerde.





"CUMHURBAŞKANIMIZ, VATANDAŞI ASLA MAĞDUR ETMEYİN DEDİ"

Patlamayla birlikte bina komple hasar gördü. Gördüğünüz gibi binayı komple yıktık, yeniden yapacağız Çevre Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi olarak. Vatandaşlarımızı yeniden binasına kavuşturacağız. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız patlama olur olmaz üzerinden 1 saat geçmeden bizleri aradılar, konuyla ilgili bilgi aldılar. 'Vatandaşı asla mağdur etmeyin, hemen yeni evlere taşınılana kadar barınma ihtiyaçlarını temin edin' dediler.





YARALI VATANDAŞLARA İLİŞKİN SON BİLGİLER

Burada yaşayan 43 vatandaşımız var, 4’ü yaralı. Hastanede tedavileri devam ediyor, birinin durumu ağır. Diğer üçünde sorun yok.





PATLAMADAN ETKİLENEN MAHALLELİ VE BİNA SAKİNLERİYLE İLGİLİ NELER YAPILDI?

Diğer 30-35 kişiyi otellere yerleştirdik. 10-15 kişi de komşularına ve akrabalarına gitti. Yani vatandaşın şu dakika itibarıyla bir mağduriyeti yok. Hızlıca bu binayı gece yıktık, süratle yeniden inşaatını tamamlayacağız Çevre Bakanlığı’mızla birlikte. Vatandaşlarımız hiç mağdur olmadan evlerine taşınacaklar. Tabii patlama olduğunda sadece bu bina değil, çevre binalarda da ufak tefek hasarlar oluştu. Şimdi biz bu zararları belediye olarak hızlıca temin ediyoruz. Çatılarında, camlarında ve çerçevelerinde hasarlar var. Onların tamiratını başlattık, bitirince vatandaşlarımızı hemen evlerine alacağız. Onlarda da bir mağduriyet yok. Maddi zararları temin ediyoruz.





"3 AYRI KURUM ŞEKLİNDE 50'ŞER BİN LİRA YATIRDIK"

Patlamanın meydana geldiği apartmandaki vatandaşlarımıza da kaymakamlık, vali ve belediye olarak 3 ayrı kurum şeklinde hesaplarına 50’şer bin lira yatırdık. Vatandaşlarımız ilk etapta mağdur olmasınlar diye ihtiyaçları için kullanacaklar. Süreç içerisinde bu bina yapılıp tamamlanıncaya kadar bu vatandaşlarımızın kiralarını biz karşılayacağız.





YIKILAN BİNANIN YAPIMI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Başka ihtiyaçları olsa da onların her zaman yanındayız. Süratle binayı tamamlayıp 2022’nin sonuna varmadan 10’uncu 11’inci ayında hemşehrilerimizi yeniden evlerine taşıyacağız."