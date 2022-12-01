Üsküdar Belediyesi, engelli aileleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nde buluşturdu

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Üsküdar Belediyesi'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, engelli çocuklar ve aileleri, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya getirildi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, fuaye alanındaki stantları ziyaret etti, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti.

"Engelli çocuğu olan için hayat çok zor değerli kardeşlerim"

Türkmen, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engelli bireyler ve aileleri için kıymetli faaliyetler sürdürdüğünü belirterek, "Bir anne, bir baba her gün 4-5 saat çocuğunu gelip burada bekliyor. Burada bitiyor mu iş, hayır. Bu çocuğu alıp eve getiriyor. Evinde de çocuğu uyuyuncaya kadar ilgileniyor. Engelli çocuğu olan için hayat çok zor, değerli kardeşlerim. Bunu görüyor, biliyoruz. İşte bizler kamu kurumları, devletimiz, belediyelerimiz, bakanlığımız, sosyal sorumluluk bilinci olan vatandaşlarımız, komşularımız olarak bu ailelere yardımcı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

En önemli iş olarak görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarlarının da 20 yıldır en önemli iş olarak engellilere yönelik hizmetleri gördüğünü vurgulayan Türkmen, engellilere ve ailelerine yönelik maddi ve sosyal imkanları hatırlattı.

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"Engelli çocuğu olan bir kardeş aile projesi başlatıyoruz"

Türkmen, engelli çocuklara sahip ailelerin de sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, "Ne olur onları yalnız bırakmayın. Nasıl ki gidip bir hasta ziyareti yapıyorsanız mutlaka bir engelli komşunuzu da ziyaret ediniz. Bugünden size mesajım odur. Evinde engelli bireyler olan aileler bu ziyaretlerden çok moral bulacaklar.

Bu cümlelerimiz, bu konuşmalarımız sözde kalmasın değerli kardeşlerim. Söz uçar, yapılan iş kalır. Herkes kendine bir kardeş aile belirlesin. Engelli çocuğu olan bir kardeş aile projesi başlatıyoruz. Artık Üsküdar'da her bir engelli ailenin kardeş ailesi olsun." dedi.

Engelli bir aileyi kardeş seçecek

Türkmen, kendisinin de bizzat bir engelli aileyi kardeş aile seçeceğini dile getirerek bu ziyaretleri bir belediye başkanı olarak değil, bir Üsküdarlı olarak yaptığını aktardı.

Türkmen, ailelerle bir araya gelecek

Daha sonra konferans salonundaki etkinliklere katılan Türkmen, burada Tebessüm Kahvesi'nde çalışan Down sendromlu bireyler ile Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu öğrencileri ve merkezde eğitim alan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Koreografi gösterisi yapıldı

Tebessüm Kahvesi'nde çalışan down sendromlu bireyler, 90'lar konseptli koreografi gösterisi yaptı.

Diş taraması yapıldı

AA'nın haberine göre, çeşitli atölyelerin de yer aldığı etkinlikte, engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.