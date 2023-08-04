Üsküdar Belediyesi kentsel dönüşüm projelerini hız kesmeden sürdürüyor 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından olası Marmara depremine karşılık harekete geçen Üsküdar Belediyesi kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Üsküdar'da 21 bin 58 bağımsız birimi kapsayan 'dev kentsel dönüşüm' hamlesi devam ediyor.

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ensonhaber.com

Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden biriyle yüzleşti.

Son verilere göre yıkılan binlerce binanın altında 50 bin kişi can verdi.

Deprem felaketinin yaraları bir yandan sarılırken bir yandan da kentsel dönüşüm konusu gündeme geldi.

Muhalefete karşılık projeler hızla sürüyor

Depremden önce iktidar ve iktidara bağlı yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projeleri ve bu projelere takoz olan muhalefete karşılık hakkıyla bu işleri yürüten birileri var.

Yaşanan depremin ardından gözler İstanbul'da yaşanması ihtimali olan depreme çevrildi.

Üsküdar Belediyesi projeleriyle takdir topluyor

Bu kapsamda olası Marmara depremine yönelik Üsküdar Belediyesi yaptığı hamlelerle kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

Geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle İstanbul'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları baz alınarak planlanan "Yarısı Bizden Kampanyası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Bu teşvik sistemine ilave olarak bir hamle de Üsküdar Belediyesi'nden geldi.

Üsküdar, kentsel dönüşüme büyük önem verdi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı açıklamada 'Yarısı Bizden' kampanyasına ek olarak 'Yarısı İlave Yeni İmardan' kampanyasının hayata geçirileceğini duyurdu.

'Dev kentsel dönüşüm' hamlesi sürüyor

Dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 21 bin 58 bağımsız birimi kapsayan 'dev kentsel dönüşüm' hamlesinin sürdüğünü kaydetti.

Başkan Türkmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Üsküdar geneli, 21 bin 58 bağımsız birimi kapsayan DEV KENTSEL DÖNÜŞÜM hamlemiz devam ediyor!



Tekrar ilan ediyorum;

biz değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız, koyuyoruz da!



Mevcut imarımız, isteyen herkesin evinin dönüşmesine yetiyor.



Siz de ister, gönüllü olursanız, depreme dayanıklı evlerde yaşamak istiyoruz derseniz, en güçlü biçimde başarırız!

Kısıklı, Bulgurlu, Cumhuriyet, Ferah, Kirazlıtepe ve Ünalan gibi mahallelerde kentsel dönüşüm projeleri hızla sürerken CHP'nin elinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi depreme yönelik gereken önemi vermemekte.

Üsküdar Belediyesi'nin çalışmaları üzerinden cevap verildi

Bu konu, dün akşam Haber Global kanalında yayınlanan programda ele alındı.

Ekrem İmamoğlu yönetiminin icraat yerine reklam çalışmaları yapmasına konuklar, Üsküdar Belediyesi'nin çalışmaları üzerinden cevap verdi.

"İnsanların duasını alacaklar"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı icraatları çok güzel anlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: