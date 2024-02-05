Üsküdar Belediyesi, yaşlı vatandaşların ayağına hizmet götürmeye devam ediyor Sosyal belediyecilik alanından öncü konumda bulunan Hilmi Türkmen yönetimindeki Üsküdar Belediyesi yaşların vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermeyi sürdürüyor.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediyesi yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Hilmi Türkmen yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Üsküdar'ın yaşlıları unutulmadı

Sosyal belediyecilik alanında öncü konumda bulunan Üsküdar Belediyesi hizmeti yaşlı vatandaşlarımızın ayağına götürdü.

Yaşlıların ne ihtiyacı varsa gidermeye çalışan Hilmi Türkmen ve çalışma arkadaşları yeni projelerle vatandaşların kalbine dokunuyor.

Evde tıraş hizmeti

Yardıma ihtiyacı olanların günlük yemek ve temizlik ihtiyacını gideren ekipler, hasta vatandaşların ise tıraşlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

"Yaşlılarımız berbere gidemiyorsa, belediyenin berberi onlara gelir"

Vatandaşların mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, paylaşımına şu notu düştü:

Üsküdar’da büyüklerimiz, yaşlılarımız kendi başlarına berbere gidemiyorsa, belediyenin berberi onlara gelir!



Bu da Üsküdar’ı Üsküdar yapan onlarca güzel şeyden yalnızca bir tanesidir.

Evler pırıl pırıl

Bir diğer paylaşımında da ekiplerin yaşlı vatandaşların evinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını paylaşan Türkmen, Üsküdar'da kimsesiz vatandaşların her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz"

Türkmen o anlara ilişkin paylaşımında ise şunları kaydetti: