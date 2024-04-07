Üsküdar Belediyesi'nde Hilmi Türkmen görevi Sinem Dedetaş'a devretti Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan görev değişiminin ardından yeni dönem resmen başladı. Devir teslim töreninin ardından Hilmi Türkmen'in 10 yıl önce yaptığı konuşma sosyal medyada dolaşıma girdi.

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İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar'da belediye yönetimi 30 yılın ardından CHP'ye geçti.

Üsküdar'da 10 yıl belediye başkan yardımcılığı, 10 yıl belediye başkanlığı yapan Hilmi Türkmen, görevde olduğu süre boyunca ilçeye birçok proje kazandırdı.

Hilmi Türkmen'in çok konuşulan projeleri

Nevmekanlar ve Türkiye'de tek olan çocuk köyü gibi projeler birçok belediye başkanı tarafından örnek gösterildi.

Üsküdarlılar, insan odaklı projeler fazlasıyla alışkın.

Hilmi Türkmen döneminde hizmet çıtası oldukça yüksek seviyelere getirildi.

Sinem Dedetaş'tan beklenti büyük

Ancak yeni dönemde bu görev Üsküdarlılar tarafından Sinem Dedetaş'a verildi.

2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık dönemde Sinem Dedetaş'ın neler yapacağı oldukça merak konusu.

10 yıl önce yaptığı konuşma: Hedefim gönüllerinizde yer bulmaktır

Üsküdar Belediyesi'ndeki devir teslim töreninin ardından Hilmi Türkmen'in 10 yıl önce yaptığı konuşma sosyal medyada dolaşıma girdi.

Hilmi Türkmen, belediye başkanlığı görevine başlamadan önce şu konuşmayı yapmıştı: