İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar'da belediye yönetimi 30 yılın ardından CHP'ye geçti.
Üsküdar'da 10 yıl belediye başkan yardımcılığı, 10 yıl belediye başkanlığı yapan Hilmi Türkmen, görevde olduğu süre boyunca ilçeye birçok proje kazandırdı.
Hilmi Türkmen'in çok konuşulan projeleri
Nevmekanlar ve Türkiye'de tek olan çocuk köyü gibi projeler birçok belediye başkanı tarafından örnek gösterildi.
Üsküdarlılar, insan odaklı projeler fazlasıyla alışkın.
Hilmi Türkmen döneminde hizmet çıtası oldukça yüksek seviyelere getirildi.
Sinem Dedetaş'tan beklenti büyük
Ancak yeni dönemde bu görev Üsküdarlılar tarafından Sinem Dedetaş'a verildi.
2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık dönemde Sinem Dedetaş'ın neler yapacağı oldukça merak konusu.
10 yıl önce yaptığı konuşma: Hedefim gönüllerinizde yer bulmaktır
Üsküdar Belediyesi'ndeki devir teslim töreninin ardından Hilmi Türkmen'in 10 yıl önce yaptığı konuşma sosyal medyada dolaşıma girdi.
Hilmi Türkmen, belediye başkanlığı görevine başlamadan önce şu konuşmayı yapmıştı:
"Rahmetli Mehmet Çakır başkanımızın sözlerini hiç unutmuyorum.. 2004 seçimleri sonucu mazbatayı devraldığında... O başkanlık koltuğuna oturdu ve kalktı.
Dedi ki; arkadaşlar bakın bu koltuktaki süre ancak bu kadardır.
Bakın o başkanımız geldi geçti.
Bu başkanımız da geldi artık aday olmayacağını söyledi.
Bu talip olduğumuz makamlar, elbette bir gün hepimiz için geçicidir.
Önemli olan gönüllerde kalıcı olmaktır.
Önemli olan taht kurmaktır.
Önemli olan gönüllerde makam mevki bulmaktır.
Bütün hedefim, sizin gönüllerinizde yer bulmaktır."
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