Hilmi Türkmen'den müjde: Üsküdar Çocuk Köyü tamam! "Burası çok güzel olacak" Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çocuklar için hazırlanan "Çocuk Köyü'nün" detaylarını paylaştı.

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ensonhaber.com

AK Parti yönetmindeki il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar, hizmetlerden oldukça memnun...

Vatandaşlar için her alanda proje hazırlayanlardan birisi de Üsküdar Belediyesi...

Hilmi Türkmen başkanlığındaki belediye, halkın her ihtiyacına kulak veriyor ve yapılan hizmetlerle örnek teşkil ediyor.

Genç, yaşlı ve çocuk demeden ilçede yaşayan her vatandaşların hem istekleri hem de dertleri kısa sürede çözüme ulaşıyor.

Başkan Hilmi Türkmen, yapılan projelerden birini daha sosyal medya hesabından duyurdu.

Dünyada bir ilk

Çocuk Köyü Projesi'ne dair detayları daha önce de paylaşan Hilmi Türkmen, 3,5 yıl üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ve İstanbul'da değil, Çocuk Köyü Projesi tüm özellikleriyle dünyada da bir ilk...

Çocuklara doğal köy ortamını sunacak olan bu proje, İstanbul'un göbeğinde çocukların eğlence merkezi haline gelecek.

85 bin metrekarelik alana yapılan projenin içerisinde; birbirinden lezzetli meyve ağaçları, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar olacak.

Çocuklar ağaçlardan meyve toplarken bir yandan ise hayvanlardan süt sağabilecek.

Gerçek köy hayatı ücretsiz deneyimlenecek

Köyün bir bölümü ise çocukların bahçesi olarak kullanacak. Burada çapa yapacak olan çocuklar, ağaç dikmenin de keyfini sürecek.

Çocuk Köyü sadece çocuklar için değil anne-babalar için yine birbirinden güzel özellikler barındıracak. Ücretsiz girişlerin yapılacağı bu köy, artık hizmete girmek üzere...

Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabından Çocuk Köyü Projesi'ne ilişkin paylaşım yapan ve çocukları heyecanlandıran Hilmi Türkmen, şu ifadeleri kullandı;