Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere müjde! Ücretsiz sömestir programları hazırlandı Hilmi Türkmen başkanlığındaki Üsküdar Belediyesi, sömestir tatilinde olan öğrenciler için “15 tatil Üsküdar Tatil Paketi” programı hazırladı. Program kapsamında öğrenciler, haftanın 6 günü ücretsiz etkinliklerden faydalanacak.

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Çalışmalarıyla büyükşehirlere örnek olacak ilçe belediyelerinden biri de Üsküdar Belediyesi.

Başkan Hilmi Türkmen yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Bölge halkına dev hizmet sunan belediyede; yaşlılar, kadınlar ve gençler için projeler hayata geçiriliyor.

Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere sömestir programı

Hemen her ihtiyaçları karşılanan vatandaşların dilek ve istekleri, kısa sürede yerine getiriliyor.

Son olarak bir çalışma da şimdilerde sömestir tatilinde olan öğrenciler için yapıldı.

Hilmi Türkmen kimdir? Tıkla izle!

Başkan Türkmen paylaştı

Türkmen, sosyal medya hesabından projeyi, "15 tatil Üsküdar Tatil Paketi” notuyla duyurdu.

Paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Çocuklarımız için eğlenceli ve öğretici bir “15 tatil Üsküdar Tatil Paketi” hazırladık :)



Bilim Üsküdar’da Dinazorlar Devri Sergisi.



Valide Sultan ile ikramlı Boğaz turu.



Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde kapalı oyun alanı.

"Pazartesi hariç haftanın 6 günü sizi bekliyor"

Hepsi ücretsiz, hepsi sizin için! Pazartesi hariç haftanın 6 günü sizi bekliyor.



Haydi planlar yapılsın, tatilde Üsküdar’dan daha güzel bir yer tabii ki yok :)



4440875’ten detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz!

Etkinlikler için açık adres