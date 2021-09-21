Üsküdar Belediyesi'nden Validebağ Korusu'na ilişkin açıklama

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'yla ilgili iddialara ilişkin, "Yapılan çalışma yolun doğal toprakla düzenlenmesidir. Halkımızın talebidir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'na moloz döküldüğü iddiasıyla sabah saatlerinde eylem başlatıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuya ilişkin Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

"YAPILAN ÇALIŞMA, DOĞAL TOPRAK DÜZENLEMESİDİR"

Türkmen, Üsküdar Belediyesi'nin eylemlerle ilgili paylaştığı videoyu alıntılayarak "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz." dedi.

"MOLOZLARI TEMİZLİYORUZ, MOLOZ DÖKÜYORSUNUZ DİYORLAR"

Üsküdar Belediyesi de Validebağ Gönüllüleri'nin, belediye personeline engel olduğu görüntüleri paylaşarak, "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar.

Üsküdar Belediyesi: Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz



"YÜRÜME YOLUNA TOPRAK DÖKÜLÜYOR, KARŞI ÇIKIYORLAR"

Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.