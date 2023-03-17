Üsküdar Belediyesi'nden yeni hamle: Önümüzdeki hafta başı açıklanacak Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili kapsayıcı yeni bir düzenleme yapacaklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, önümüzdeki hafta başında projenin açıklanacağını duyurdu.

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, yaralarını sarıyor.

Bu kapsamda olası Marmara depremine yönelik Üsküdar Belediyesi'nden bir hamle geldi.

Üsküdar Belediyesi'nden depremle ilgili önemli proje

Duyuruyu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptı.

Üsküdar'ın tüm mahallelerini kapsayacak bir uygulamayı yürürlüğe sokacaklarını ifade eden Türkmen, projenin önümüzdeki hafta başı açıklanacağını ifade etti.

Önümüzdeki hafta başı açıklanacak: Tüm mahalleleri kapsayacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: