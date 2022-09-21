Burhaniye Mahallesi muhtarı Kadir Uğurtay, mahallesinde gıda ve giysi yardımı yapıyor

Burhaniye Mahallesi muhtarı Kadir Uğurtay, görevli olduğu mahalledeki, yapılan sosyal yardım faaliyetlerini Ensonhaber'e özel olarak anlattı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi muhtarı Kadir Uğurtay, görevli olduğu mahalledeki yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ensonhaber'e özel olurak açıklamalarda bulunan Kadir Uğurtay, Burhaniye Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi aileri kapı kapı ziyaret ettiklerini belirtti.

Her ay 1000 aileye yardım

Mahalleli tarafından sevildiğini ifade eden Muhtar Uğurtay, 1000 aileye her ay düzenli olarak yardım ettiklerini de dile getirdi.

Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, Ensonhaber'e özel olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizi kapı kapı gezerek tespit ettik"

"2019 seçimleri ile Üsküdar'ın en güzel mahallesi olan Burhaniye Mahallesi muhtarı olarak seçildim. Öncelikle bir muhtar olarak 'ne yapabilirim, mahallem için ne gibi faydalarım olur', bunlar için kafa yormaya başladım.

İhtiyaç sahibi ailelerimizi kapı kapı gezerek, kapı kapı ziyaret ederek evlerinde tespit ettik. 'Bir muhtar, mahallesine ne verebilir, bir muhtar, mahallesi için ne yapabilir' bunları tüm Türkiye'ye aslında bir örnek olmak için, teşfik de olmak için hem sosyal medyamda, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini çekmeyerek, insanları incetmeden, kırmadan paylaşmaya başladım ve bunun arkasında bize, mahallemize, hayırseverlerimizin destekleri ile gerek mahallemiz içerisinde, gerek dışardan, destek almaya başaldım. Bu yapılan yardımları da, dediğim gibi sosyal medyamda göstererek teşfik etmeye çalıştık.

Destekler nasıl temin ediliyor

Destekleri şu şekilde sağlıyoruz; mahallemizin içerisinde, gerek dışarıda, biz takip eden, gören, vatandaşlar tarafından gıda olarak, gerekse buraya getirerek yardımları alıyoruz. Düzenli periyotlarla yaklaşık mahallemizde 1000 aileye, her ay yapmak şartıyla, yardımlara devam ediyoruz.

Bu yardımları nasıl temin ediyoruz? Dediğim gibi mahallemizde bizi takip eden ya da mahalelmiz dışındaki hayırseverlerin bize destekleriyle oluyor. Ben mahallemde bir muhtardan çok bir ağabey, bir kardeş, herşey... Bunun karşılığında bir oda yaptık mahallemizin muhtarlığında ve o odayı gıda odası olarak belirledik.

İhtiyaç sahibi ailelere, evelere giderek, kapı kapı ziyaret ederek, özellikle yaşlılarımız, büyüklerimizi ziyaret ederek, evdeki durumlarını yerinde tespit ediyoruz ve onlara göre de yardımları götürüp evlerine bırakıyoruz.

"Bir muhtar mahallesinde gerçekten isterse çok başarılı işler yapabilir diye düşünüyorum"

Ben Burhaniye Mahallesi muhtarı olarak, özellikle komşularıma hep şunu söylerim: Göznül almak için gönül vermek lazım. Bizler gerçekten bu işe samimi bir şekilde gönül verdik ve gönül almaya çalışıyoruz. İnsanlara birebir temaslarımızı birebir yapıyoruz ve bu temaslar sayesinde de karşı taraftaki insanlar bizlere güveniyorlar. Bir muhtar mahallesinde gerçekten isterse çok başarılı işler yapabilir diye düşünüyorum."

Burhaniye Mahallesi muhtarı Kadir Uğurtay'ın mahallesinde gıda ve giysi yardımı yapıyor - VİDEO