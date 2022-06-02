Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza tepki çekti

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle ulaşım sorunu yaşayan İstanbullular, 1 saate yakın süren arıza nedeniyle mağdur oldu.

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan ulaşım, toplu taşıma araçlarının arızalanmasıyla daha da güçleşiyor.

Kentte sık sık bozulan İETT araçlarına bir de metro arızaları eklendi.

Son zamanlarda artan arızalarla gündeme gelen M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu, sabah saatlerinde teknik sorun nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Geri dönmek zorunda kaldılar

Öte yandan hattı kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kalırken vatandaşlara tren ve istasyonları boşaltmaları uyarısında bulunuldu.

"Her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu"

Metronun Çekmeköy girişinde büyük yığılmalar yaşanırken, ulaşım için otobüs kuyruklarına giren vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.





Uyarılar geç yapıldı

Vatandaşlar, uyarıların geç yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. İstasyonlardan çıkan yüzlerce kişi, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık bir saatlik sürecin ardından arızanın giderilmesi ile metro hattında seferler tekrar normale döndü.



