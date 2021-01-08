Üsküdar Marmaray’dan 4 göçmen çocuğu indirmeye çalışan görevliler

Biletsiz bindikleri ve telefondan şikayet geldiği iddiası ile çocuklara şiddet uygulayan görevliler, tepki çekti.

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Marmaray istasyonunda 4 göçmen çocuk “biletsiz bindikleri ve telefondan şikayet geldiği” iddiası ile trenden indirilmeye çalışıldı.

Görüntülerde çocuklara şiddet uyguladığı gözlenen görevliler, yolculardan tepkisini çekti.

Görevliler, tepkilere rağmen ağlayan çocuklara zor kullanmaya devam etti.

ÇEKİME ENGEL OLMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Trende bulunan demirlere tutunarak çıkmak istemeyen çocukları kadın bir yolcu ikna etmeye çalışırken, gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi de bu anları kayda aldı.

Video çekildiğini fark eden görevli, çocukları bırakıp bu kez o yolcunun yanına gitti.

Telefonun kapatılmasını isteyen görevlinin çabası yetersiz kalınca, çocukların yanındaki kadının sesi yükseldi.

Marmaray özel güvenliğinden çocuklara kaçak bindiler iddiasıyla şiddet İZLE

KADIN YOLCU: SAÇINI ÇEKEMEZSİN

“Çocukların saçını çekemezsin, böyle davranamazsın. Çocuklar evine nasıl gidecek?” diyen kadın yolcuya, görevli “Bunlar dilenci hanımefendi, yolunuza devam edin” diyerek karşılık verdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Mülteci Hakları Derneği avukatlarının TCDD ile iletişime geçtiği belirtildi.