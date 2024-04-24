Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasının üçüncü gününde son durum Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 53 saati aşkın süredir giderilemezken, aynı yoğunluğun akşam saatlerinde de sürmesi bekleniyor.

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ensonhaber.com

İstanbul'un ulaşım çilesi son sürat devam ediyor...

21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında çarpıştı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Sorun 53 saattir sürüyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık, 53 saati aşkın süredir giderilemedi.

Ulaşım ring seferleriyle sağlanıyor

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım, 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor.

Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği belirtildi.

Tabelalar çalışmıyor

Altunizade durağından metro hattına geçenlere, turnikelerden geçtikleri sırada “Gideceğiniz yönün tam tersine gidin” uyarısı yapılıyor.

Hattın bulunduğu kata inildiğindeyse yön tabelaların önünde bekleyen görevliler, megafonla yolcuları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.

Megafonla uyarıda bulunuyorlar

Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmıyor. Yolcular arasında megafonla dolaşan bir görevli, seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.

Yarın normal seferlerine dönmesi amaçlanıyor

Vatandaşların tepkisi sürerken Metro İstanbul'un "zorunlu bakım" olarak nitelendirdiği arıza sonrası seferlerin, 25 Nisan sabahı normale döneceği açıklandı.

Otobüsler trafik oluşturdu

Ayrıca Bağlarbaşı-Fıstıkağacı yönünde sabah saatlerinde Altunizade'den ring sefer yapan otobüslerin yoğunluğuyla bölgede trafik oluştu.