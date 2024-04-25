Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü İstanbul Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler yeniden ilerlemeye başladı.

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AA

İstanbul Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, birçok vatandaşın kullandığı güzergahlar arasında yer alıyor.

Hem sabah hem de akşam saatlerinde kullanılan metro hattında ise 3 gün önce arıza başladı...

21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında çarpıştı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

15 dakika gecikmeli seferler sağlandı

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım, 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlandı.

Vatandaşlar işlerine yetişmekte zorlandı

Sefer sayılarındaki azlık ve duraklardaki yoğunluk nedeniyle İstanbullular, meydana gelen duruma tepki gösterdi.

Sorun 72 saat sonra çözüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.

"Seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)