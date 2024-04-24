Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 50 saati aşkın süredir giderilemedi Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemedi. Metro Hattı'nda devam eden aksaklık nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

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ensonhaber.com

İstanbul yerel seçimleri arkasında bıraksa da ulaşım çilesi bitmedi...

21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında kafa kafaya çarpıştı.

50 saati geçti: İstanbullunun metro çilesi bitmek bilmedi

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında günlerdir yoğunluk oluşuyor.

50 saati geçen aksaklık bu sabah da devam etti.

İşlerine yetişmek isteyen vatandaşlar bir kez daha çileli bir sabah yaşadı.

Vatandaşlar işlerine yetişmekte zorlandı

Sefer sayılarındaki azlık ve duraklardaki yoğunluk nedeniyle İstanbullular, meydana gelen duruma tepki gösterdi.

Bugün de devam etmesi beklenen çalışmalar sebebiyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirilirken yaşanan sorunun ne zaman çözüme kavuşacağı merak konusu oldu.

Metro İstanbul'dan açıklama geldi

Diğer taraftan Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklıkla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

- M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.

"Seferler 15 dakika aralıklarla yapılmakta"

Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır. Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade İstasyonu’nda oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için;

Ücretsiz ring seferleri kondu