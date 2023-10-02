Üsküdar'da 8 gün süren 'Yöresel Lezzetler Festivali' yoğun ilgi gördü Harem Etkinlik Meydanı'nda Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yöresel Lezzetler Festivali' 1 haftada 150 binin üzerinde vatandaş tarafından ziyaret edildi.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediyesi, bölge halkını yöresel lezzetlerle buluşturdu.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in öncülüğünde Harem'de bulunan alan festival için hazırlandı.

8 gün süren festivalde, 41 ilin stantları kuruldu.

Kentlerinde kendilerine özgü lezzetleri de bu festivalde tanıtıldı. Aynı zamanda yöresel şarkılar da festivale eşlik etti.

Yağmura aldırış etmediler

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik, 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgisini çekti. Festival, pazar günü ise sona erdi.

Yağışa rağmen vatandaşlar ziyaretlerini gerçekleştirerek alışveriş yaptı.

"1 haftada 150 binin üzerinde vatandaşımız ziyarette bulundu"

AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Başkan Vekili Esat Kalay, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: