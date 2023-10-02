Üsküdar Belediyesi, bölge halkını yöresel lezzetlerle buluşturdu.
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in öncülüğünde Harem'de bulunan alan festival için hazırlandı.
8 gün süren festivalde, 41 ilin stantları kuruldu.
Kentlerinde kendilerine özgü lezzetleri de bu festivalde tanıtıldı. Aynı zamanda yöresel şarkılar da festivale eşlik etti.
Yağmura aldırış etmediler
İlk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik, 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgisini çekti. Festival, pazar günü ise sona erdi.
Yağışa rağmen vatandaşlar ziyaretlerini gerçekleştirerek alışveriş yaptı.
"1 haftada 150 binin üzerinde vatandaşımız ziyarette bulundu"
AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Başkan Vekili Esat Kalay, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:
2'ncisini düzenlediğimiz festivalde, 41 tane il derneğimizin katıldığı, Üsküdar’da merkezi bulunan dernekler. Muhteşem bir organizasyonda bugün son güne geldik. Bu kadar büyük bir organizasyonda yaklaşık 1 haftada Üsküdar’daki bu alana 150 binin üzerinde vatandaşımız ziyarette bulundu. Buradaki bereketi güzelleştiren şet sivil toplum örgütlerimizin tüm organizasyonları kendileri yağmış olması.