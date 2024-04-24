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Üsküdar'da bir tarafta metro çilesi, diğer tarafta ise konser

Üsküdar'da bir tarafta metro çilesi, diğer tarafta ise konser Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda 53 saattir süren sorun giderilemezken İBB tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Üsküdar Sahili'nde Zeynep Bastık ve Ceza konser verdi.