İstanbul günlerdir ulaşım sorunuyla mücadele ediyor.
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.
Seferler, Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak devam ediyor.
"Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı
Altunizade durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.
Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler, megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.
Otobüslerle kalabalığı azaltmaya çalışıyorlar
Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara, 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri duyuruluyor.
Otobüs durağında ise önünde "görevli" yazan otobüsler, belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.
Arızalı metronun yanında 23 Nisan etkinlikleri
Günlerdir metro hattında süren çözülemezken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da metronun yanında bulunan sahilde gün boyu 23 Nisan'ı kutladı.
Salacak Sahil Meydanı'nda saat 14.00'ten itibaren DJ eşliğinde başlayan etkinliklerde sanatçılar konser verdi.
Konser düzenlediler
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikte, Ceza ve Zeynep Bastık sahne aldı.
Kutlamalara katılanlara Türk bayrağı, balon ve pamuk şeker gibi hediyeler dağıtıldı.
İmamoğlu etkinliklere katıldı
Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.
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