Üsküdar'da bu akşam! Ücretsiz Mazhar Alanson konserine herkes davetli Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu akşam Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan Mazhar Alanson konserine tüm vatandaşları davet etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Üsküdar Belediyesi ücretsiz konser etkinlikleri ile vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Sosyal aktivitelere önem veren Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından bu akşamki konseri duyurdu. Üsküdar, bu akşam usta sanatçı Mahzar Alanson’u dinleyecek. Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan konsere herkes davetli. Konser, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından konsere ilişkin bir davet paylaşımında bulundu. "Unutulmaz şarkılara eşlik edeceğiz" Türkmen, o paylaşımına şu notu düştü; Herkese günaydın! Bugün sizi çok özel bir kültür sanat etkinliğimize davet etmek istiyorum.



20:30’da Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde, boğazın eşsiz manzarasında Mazhar Alanson ile buluşacak, unutulmaz şarkılara eşlik edeceğiz.



Yağmur da görünmüyor o saatlerde. Herkesi bekliyoruz.