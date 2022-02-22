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    Üsküdar'da çıkışı olmayan kapı şaşırttı

    Bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının çıkışı olmaması, görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:51
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    Üsküdar'da çıkışı olmayan kapı şaşırttı

    İstanbul Üsküdar’da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı, görenleri şaşkına çeviriyor.

    Binanın 1. katında yer alan dairenin, kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor.

    BİNANIN KAPISI VAR, ÇIKIŞI YOK

    Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Vatandaşlardan kimiyse ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.

    Üsküdar'da çıkışı olmayan kapı şaşırttı VİDEO

    "İNŞA EDENLERİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMADIK"

    Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, "Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini biz de anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu." diye konuştu.

    Üsküdar da çıkışı olmayan kapı şaşırttı #1

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