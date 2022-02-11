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    Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi

    Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada sevgi gösterisinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan, kendisini selamlayanlarla sohbet etti.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 17:37
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    Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından 5 günlük karantina sonrası cuma namazını cemaatle kıldı.

    Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

    VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, HEDİYELER DAĞITTI

    Kendisini selamlayan vatandaşları gören Erdoğan, aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan'la sohbet edenlerin içerisinde bulunan çocuklara hediyeler dağıttı.

    Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi VİDEO

    Üsküdar da Cumhurbaşkanı Erdoğan a vatandaşlardan sevgi gösterisi #1

    Üsküdar da Cumhurbaşkanı Erdoğan a vatandaşlardan sevgi gösterisi #2

    Üsküdar da Cumhurbaşkanı Erdoğan a vatandaşlardan sevgi gösterisi #3


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