Darbe girişiminin önlendiği önemli yerlerden biri olan Üsküdar’da tankın ezdiği araç, açılan sergide katılımcıları 5 yıl öncesine götürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, Üsküdar da hareketliydi.

Tankların geçtiği sokaklar, insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan askerler, gösterilen büyük irade karşısında fazla dayanamadı ve silah bıraktı.

Milletin gücünün karşısında direnemeyenler birer birer teslim oldu.

TANKIN EZDİĞİ O ARAÇ

O geceyi unutulmaz yapan anlar, ilçede açılan bir sergide hafızaları tazeliyor.

Sergiyi gezenler, tankın ezdiği bu araç karşısında da uzun uzun bekliyor. Hikayesi oldukça güçlü olan bu araç, görenlerini duygulandırıyor.

Boğazların düğüm düğüm olduğu sergide, o geceye tanıklık edenler Ensonhaber mikrofonlarına duygularını şöyle anlatıyor:

Üsküdar’da darbe gecesi ezilen araç sergileniyor VİDEO