Dalgıçların katılımıyla denizaltı kameralarıyla yapılan tarama sonrası denizin derinliklerinden çıkarılan çok sayıda atık, Çengelköy Sahil’de sergilendi.

Üsküdar’da ‘Deniz Dibi Temizliği Seferberliği’ başladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediyesi ekipleri ve 20 Üsküdarlı dalgıç, denizaltı kameralarıyla denizin dibini tarayarak atıkları topladı.

15 DALGIÇ, DENİZİN ALTINDAKİ ATIK ÇÖPLERİ TEMİZLEDİ

15 dalgıcın başrol oynadığı seferberlikte denizin dibinden çıkarılan atıkların fotoğrafları sergiye dönüşecek. Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’inde yer aldığı çalışmada vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar’da deniz dibi temizliği yapıldı

"ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ BİR VATANIMIZ VAR BUNUN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ"

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Denizlerimizin içler acısı halini tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatanımız var ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Denizin derinliklerinden çıkanları görünce hayretler içerisinde kaldık. Burada televizyonlar, telefonlar, iş makinesi lastikleri, kapılar, sandalyeler hatta silahlar dahi çıkıyor. Yani vatandaş normalde ne kadar çöpe atılması gereken atık varsa işin kolayına kaçarak denize fırlatmış.





"DENİZLERİMİZİ KİRLETİRSEK BALIĞIN HAMSİNİN BURADA NE İŞİ VAR"

Zannediyoruz ki denize attığımız bu çöpler yok olup gidiyor. Halbuki öyle bir şey asla mümkün değil. Mesela cam doğada 5 bin yıl içerisinde yok oluyor. Plastik bin yılda yok oluyor. Metal bin 500 yılda yok oluyor. Dolayısıyla Bu güzel denizlerimizi kirleterek aslında geleceğimizi karartıyoruz. Türkiye şu an deniz kirliliğinin bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Oluşan kirlilik sebebiyle balık çeşidimiz dahi azalıyor. Denizlerimizi kirletirsek balığın hamsinin burada ne işi var" dedi.

"DENİZLERİMİZ BU ATILAN ÇÖPLERİN FATURASINI AĞIR KESER"

Vatandaşların konu üzerinde duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Hilmi Türkmen,"Şu an burada 15 tane dalgıcımız denizin dibinden atıkları çıkarıyor. Denizde görmek istemediğimiz ne varsa hepsi burada. Biz bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Denize bu çöpler atıldığında yok olmuyor ve denizi kaybediyoruz. Denizdeki hayatı da kaybediyoruz. Aslında geleceğimizi kaybediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gençlerimizin bu konuda duyarlı olması gerekir. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım. Denizlerimiz bu atılan çöplerin faturasını ağır keser" diye konuştu.