Üsküdar'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması olayına inceleme

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olay, tepkilere neden oldu.
Ramazan ayı nedeniyle teravih kılınan camilerde yoğunluk yaşanıyor.
Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'inde vatandaşlar, saflarda yer bulabilmek için erkek kadın karışık bir şekilde namaza durdu.
ERKEK VE KADINLAR AYNI SAFTA YER ALDI
Teravih namazı sırasında erkek ve kadınların yerinin ayrılmasına rağmen yaşanan bu görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sosyal medyaya da düşen görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI
Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir.
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