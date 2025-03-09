Üsküdar'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması olayına inceleme

AA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olay, tepkilere neden oldu.

Ramazan ayı nedeniyle teravih kılınan camilerde yoğunluk yaşanıyor.

Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'inde vatandaşlar, saflarda yer bulabilmek için erkek kadın karışık bir şekilde namaza durdu.

ERKEK VE KADINLAR AYNI SAFTA YER ALDI

Teravih namazı sırasında erkek ve kadınların yerinin ayrılmasına rağmen yaşanan bu görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyaya da düşen görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: