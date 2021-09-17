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    Üsküdar'da okul servisleri denetlendi

    İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi. Denetimlerde evrak kontrolünün yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulup, uyulmadığına bakıldı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 09:23
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    Üsküdar'da okul servisleri denetlendi

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

    Üsküdar Libadiye Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

    MASKE, MESAFE VE DEZENFEKTAN KONTROLÜ YAPILDI

    Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.

    Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.

    GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN EHLİYETİ YÜZÜNDEN CEZA YEDİ

    Denetimler sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya ehliyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı 580 lira ceza kesildi.

    Zurnacı, "Cezayı yedik. Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliyetin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.

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