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- Üsküdar'da patlamanın yaşandığı bina yıkıldı
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı bina yıkıldı
Valide-i Atik Mahallesi'nde doğalgaz kaynaklı oluşan patlamada çevre binalar önlem amacıyla boşaltıldı. Patlamanın yaşandığı bina ise bugün ekipler tarafından yıkıldı.
- DHA
- 08.02.2022 - 10:45
- Güncelleme : 08.02.2022 - 11:44
Üsküdar'da dün yaşanan dehşet olayda kaynağının doğalgaz olduğu düşünülen bir patlama yaşanmıştı.
Valide-i Atik Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı binada büyük gürültüyle yaşanan patlama sonucunda 4 kişi yaralandı.
PATLAMA ETKİSİYLE FECİ YARALANMA
İçlerinden 1 yaralının patlama etkisiyle, evin içerisinden duvarla birlikte zemine çakıldığı belirtildi. Çevre binaların da tehlikeye karşı boşaltıldığı binaların bazılarında ise tahribat oluştu.
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı bina yıkıldı ViDEO
BİNA YIKILDI
Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.
Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.