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    Üsküdar’da sürücüler İSPARK'a tepki gösterdi: Saat 1 oldu

    İSPARK'a ait olduğu iddia edilen bir otoparktan çıkmak isteyen sürücüler, uzun süre kuyrukta bekleyince kornaya basarak tepki gösterdi. Öte yandan bir sürücü ise otopark çalışanlarıyla kavga etti.
    • 24.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:40
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    Üsküdar’da sürücüler İSPARK'a tepki gösterdi: Saat 1 oldu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), yeni bir olayla gündeme geldi.

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gece saatlerinde İSPARK'a ait olan otoparkta yoğunluk yaşandı.

    Otoparktan ayrılmak için uzun süre kuyrukta beklediklerini iddia eden sürücüler, sıranın yavaş ilerlemesine isyan etti.

    "Saat 1 oldu"

    Öfkeli vatandaşlar, uzun süre korna çalarak duruma tepki gösterdi.

    Bir vatandaş ise “Şuraya bak, saat 1 oldu, insanlar mağdur.” dedi.

    O anlar kaydedildi

    Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Tartışma çıktı

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, otoparkta oluşan kuyruk nedeniyle sürücülerin tepkilerini korna çalarak gösterdiği bir vatandaşın ise İSPARK görevleri ile kapıları açması için tartıştığı görülüyor.

    Üsküdar’da sürücüler İSPARK'a tepki gösterdi: Saat 1 oldu ViDEO

    Üsküdar’da sürücüler İSPARK a tepki gösterdi: Saat 1 oldu #1

    Üsküdar’da sürücüler İSPARK a tepki gösterdi: Saat 1 oldu #2

    Üsküdar’da sürücüler İSPARK a tepki gösterdi: Saat 1 oldu #3


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