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- Üsküdar’da sürücüler İSPARK'a tepki gösterdi: Saat 1 oldu
Üsküdar’da sürücüler İSPARK'a tepki gösterdi: Saat 1 oldu
- 24.08.2022 - 11:01
- Güncelleme : 24.08.2022 - 11:40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), yeni bir olayla gündeme geldi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gece saatlerinde İSPARK'a ait olan otoparkta yoğunluk yaşandı.
Otoparktan ayrılmak için uzun süre kuyrukta beklediklerini iddia eden sürücüler, sıranın yavaş ilerlemesine isyan etti.
"Saat 1 oldu"
Öfkeli vatandaşlar, uzun süre korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Bir vatandaş ise “Şuraya bak, saat 1 oldu, insanlar mağdur.” dedi.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tartışma çıktı
İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, otoparkta oluşan kuyruk nedeniyle sürücülerin tepkilerini korna çalarak gösterdiği bir vatandaşın ise İSPARK görevleri ile kapıları açması için tartıştığı görülüyor.
Üsküdar’da sürücüler İSPARK'a tepki gösterdi: Saat 1 oldu ViDEO